Max Verstappen: "Circuit in Turkije is nog gladder dan in Portugal"

Max Verstappen kende een prima vrijdag, waarbij hij voor het eerst sinds Mexico 2018 de snelste tijd wist te rijden in zowel de eerste als tweede vrije training. Het waren echter twee lastige trainingen want door het nieuwe asfalt was het voor alle coureurs letterlijk glibberen en glijden. Zoals de Nederlander zelf al zei is het alsof je op ijs rijdt.

Rijden op ijs

Daar was Verstappen niet heel blij mee, maar ondanks dat kijkt hij toch tevreden terug op de twee sessies in Turkije. Direct na de tweede training zei hij bij Sky Italië: "Tijdens de tweede training was er nog steeds weinig grip, dat is wel balen. Het is wel een positieve dag voor ons. De wagen doet het goed op dit circuit dus we mogen daar tevreden over zijn."

"De tweede vrije training ging het ook iets beter, al kon het niet veel slechter want het was net een ijsbaan. Het is gewoon net alsof je op ijs rijdt. In dat opzicht hadden we beter spijkerbanden onder de Red Bull kunnen monteren", zo lacht de 23-jarige Limburger.

"Het circuit hier is nog gladder dan die in Portimao. We zijn ook zeker 5 seconden langzamer dan we vooraf hadden gedacht, maar daar heeft iedereen last van dus dat is voor iedereen hetzelfde."