Sebastian Vettel: "Bernie heeft mij geholpen met nieuw contract"

Sebastian Vettel heeft toegegeven dat voormalig F1-supremo en vriend Bernie Ecclestone hem hielp bij het onderhandelen over zijn overstap naar Aston Martin in 2021. De viervoudig wereldkampioen F1 is sinds zijn komst in de koningsklasse goed bevriend geraakt met de man die de F1 tot een mondiale sport wist te maken.

In gesprek met Sport1 vertelde Ecclestone vorige maand: "Ik heb echt druk uitgeoefend op teameigenaar Lawrence Stroll om Sebastian te contracteren."

Vettel wil racen in DTM

De afgelopen dagen heeft F1-legende Gerhard Berger gezegd dat de viervoudige wereldkampioen geïnteresseerd is in het combineren van Formule 1 met incidentele DTM-races.

Vettel reageerde hierop: "Het is waar dat ik met Bernie en Gerhard over heb gesproken, evenals met enkele andere mensen. Sommigen beschouw ik als mijn vrienden, sommigen heb ik alleen maar om advies gevraagd. Bernie heeft me niet gezegd dat hij commissie wil voor zijn adviezen! Ik veronderstel dat hij geen geld van mij zou willen aannemen", lachte de Duitser.

Wat betreft de mogelijke combinatie van F1 met DTM, de Duitse serie die wordt geleid door Berger, zei Vettel: "In het verleden was het mogelijk, maar niet vandaag. Ik heb zeker interesse, maar als de kalender 23 races bevat, is het niet zo makkelijk om tijd te vinden. Echt realistisch is het op dit moment niet."