Sao Paulo verlengt F1-contract tot en met 2025

Sao Paulo lijkt zijn Grand Prix op Interlagos te hebben gered. Onlangs bevestigde F1-CEO Chase Carey dat er een principeakkoord was bereikt met nieuwe initiatiefnemers in Rio de Janeiro, maar de goedkeuring voor de bouw van het circuit ontbreekt nog steeds vanwege de bezorgdheid over het milieu.

Donderdag maakte gouverneur Joao Doria van Sao Paulo bekend dat er een nieuw vijfjarig contract is getekend met de Formule 1 om de bestaande race op Interlagos te verlengen tot 2025.

Hij zei echter dat de naam van het evenement verandert van de Grand Prix van Brazilië naar de Grand Prix van Sao Paulo.

"Ik ben er trots op om samen met burgemeester Bruno Covas te onthullen dat de Formule 1 het contract voor de Formule 1-race in Sao Paulo tot 2025 heeft verlengd," zei Doria. "Het contract wordt getekend door de stad Sao Paulo en Liberty Media. Het is een grote overwinning voor de staat, voor de stad en voor Brazilië."

De Formule 1 moet het nieuws nog officieel bekendmaken. De laatste winnaar van de Grand Prix van Brazilië was Max Verstappen in 2019. Dit jaar is de Grand Prix niet doorgegaan vanwege het coronavirus.