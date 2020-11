Max Verstappen over Turkse Grand Prix: "Hopelijk hoef ik niet te veel in te halen"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen had in Imola pech. De coureur kreeg een klapband en zag zijn kansen op de wereldtitel vergaan en de tweede plek in het kampioenschap steeds verder uit zicht verdwijnen. Desondanks is de coureur voor de 300ste race van Red Bull Racing in de F1 nog positief.

Sinds 2011 is er niet meer in Turkije geracet, dus Max Verstappen heeft nog niet op dit circuit gereden in een Formule 1-bolide. De coureur met nummer 33 op zijn bolide werd gevraagd wat hij van het circuit in Istanboel vindt. "Ik kijk er naar uit om weer op een ander nieuw circuit te racen, want ze maken het seizoen zeker nog spannender. Het is een plek waar ik nog nooit eerder ben geweest en ik weet ook niet zeker hoeveel van de andere coureurs daar hebben geracet. Ik denk dat zelfs als ze er eerder zijn geweest, het hen geen enorm voordeel zal opleveren", zo vertelde de 23-jarige Limburger.

Jos Verstappen plaatste onder zijn Instagramfoto een opmerking over het plaatselijk eten, daarop antwoordde de coureur. "Ik hou ervan om het lokale eten te proberen, ik heb gehoord dat de kebab best goed is!"

Max Verstappen over inhaalkansen

Het circuit kent veel hoge snelheden en is een lastig circuit. De coureur die woont in Monaco meent een goede voorbereiding te hebben. "Het is absoluut een snel circuit. Ik heb de baan geoefend op de simulator en het beviel me erg goed. Ik denk dat het een goed circuit zal zijn om in te halen. Er zijn genoeg rechte stukken en de bochten zijn vrij breed, dus je kunt er nogal wat verschillende lijnen kiezen, wat altijd interessant is. Hopelijk hoef ik niet te veel in te halen."

Het team viert hun 300ste race in Turkije en daar is Max trots op. "Het is een geweldige prestatie van het team en best gaaf om te weten dat Ole, één van mijn monteurs en ook één van onze strategen, vanaf het begin bij het team zijn geweest. Ik kan ook niet geloven dat Ole en Christian nog nooit een raceweekend hebben gemist, dat is behoorlijk indrukwekkend over 16 seizoenen!"

De race zal een vroegertje worden. Aankomend weekend is het tijdschema namelijk wat anders. We starten de eerste training om 09:00 op de vrijdag, de tweede training gaat vier uur later van start. Zaterdag begint de actie om 10:00 met de derde vrije training. De kwalificatie op zaterdag zal om 13:00 van start gaan en de race op de zondag om 11:10.