Toto Wolff over Turkse Grand Prix: "Zullen weer worden geconfronteerd met onbekende factoren"

Het Istanbul Park Circuit staat weer op de kalender en dit weekend mag de Formule 1 er racen, de laatste keer dat de Formule 1-bolides over het circuit scheurden was in 2011. Het circus kwam daar voor het eerst in 2005, maar na 2011 was het alweer klaar. Door het coronavirus kwam de baan weer op de kalender en zal het voor velen een leuke ervaring zijn.

Voor Mercedes is het de kans om na de wereldtitel voor constructeurs, ook de titel bij de coureurs binnen te halen met Lewis Hamilton. Toto Wolff blikt eerst terug op de zevende wereldtitel, die het team afgelopen weekend al binnen wist te halen. "Zeven opeenvolgende constructeurskampioenschappen is iets waar we trots op mogen zijn. Een prestatie die ongekend is in de Formule 1. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen vorige week even de tijd heeft gehad om het resultaat veilig te vieren, zowel thuis als in de fabriek."

"Na de race op Imola konden we stellen dat alleen Lewis en Valtteri nog in de strijd zijn voor het kampioenschap. We zijn het aan onze beide coureurs verschuldigd om hen de beste bolides te bieden en aan onze fans om het seizoen in stijl af te sluiten, dus we zullen blijven pushen in deze resterende vier races en doe ons best."

Opnieuw aantal onbekende factoren

De teambaas van Mercedes kijkt vooruit naar het aankomende raceweekend. "De F1 keert voor het eerst in negen jaar terug naar Turkije, wat betekent dat we opnieuw met een aantal onbekende factoren worden geconfronteerd over het circuit. We hebben in Imola en Portimão laten zien dat we snel leren en ons kunnen aanpassen, wat belangrijk is in een seizoen waarin we op zoveel locaties racen die we normaal niet bezoeken. De baan in Istanboel heeft een aantal uitdagende stukken en geweldige bochten, zoals de beroemde bocht 8, en ik ben benieuwd hoe de 2020-auto's daar zullen presteren", zo vertelde hij Sky Sports.

Aankomend weekend is het tijdschema wat anders. We starten de eerste training om 09:00 op de vrijdag, de tweede training gaat vier uur later van start. Zaterdag begint de actie om 10:00 met de derde vrije training. De kwalificatie op zaterdag zal om 13:00 van start gaan en de race op de zondag om 11:10.