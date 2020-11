Sebastian Vettel: "Vanaf januari gooi ik alles in de strijd voor Aston Martin"

Sebastian Vettel zegt dat hij zich in het Aston Martin-project gaat storten als hij in januari gaat beginnen bij het team. Na zes steeds moeilijker wordende jaren bij Ferrari, maakt de viervoudig wereldkampioen zich op voor een heel andere omgeving, terwijl hij de rol op zich neemt om het huidige Racing Point-team naar hun nieuwe tijdperk te leiden.

Sommigen geloven dat de kans Vettel nieuw leven zal inblazen, die de afgelopen twee seizoenen in een moeilijke periode zat, maar met zeer beperkte tests weet de 33-jarige dat het achter de schermen veel werk zal kosten om in Australië goed voor de dag te komen tijdens de seizoensstart in 2021.

Tegenover MotorsportWeek zei de huidig Ferrari-coureur: "Het is duidelijk dat 2021 qua auto's vergelijkbaar moet zijn met dit jaar. Ik denk dat het een grote uitdaging voor me zal zijn om alles onder de knie te krijgen, dus vanaf januari, februari ga ik mezelf op het project storten en ervoor zorgen dat ik alle dingen heb begrepen die nodig zijn, voor het testen en racen van start gaat."

"Ik denk niet dat er één specifiek ding is om te leren kennen of één bepaalde persoon, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het gaat om het leren kennen van het hele team, het ritme, hun werking, proberen de verschillen vast te stellen en proberen bij te dragen om dingen beter te maken."