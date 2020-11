Pirelli wil meer testdagen in 2021 om 18-inch banden te kunnen testen

Pirelli-baas Mario Isola vreest dat de bandenleverancier kan worden uitgedaagd om in 25 testdagen in het schema van volgend seizoen te passen bij de voorbereiding op de introductie van 18-inch wielen in 2022. Pirelli had dit jaar 25 testdagen gepland in samenwerking met alle tien de F1-teams, maar het programma werd geschrapt na de uitbraak van het coronavirus en het besluit van de F1 om de 18-inch wielen uit te stellen tot 2022.

De exclusieve bandenleverancier van de Formule 1 zal zijn bandenselectie en compounds moeten valideren tijdens een laatste test met alle teams in Abu Dhabi na het einde van het seizoen 2021.

Corona maakt alles onzeker

Maar Pirelli-baas Isola maakt zich zorgen dat dit moment misschien niet over voldoende testkilometers of gegevens beschikt als coronabeperkingen de 25 geplande testdagen verstoren. Tegenover motorsport.com zei hij: "Het zal erg moeilijk worden om de 25 testdagen in de kalender van volgend jaar in te passen. We weten zeker dat we het seizoen beginnen volgend jaar beginnen met de huidige coronamaatregelen."

"Zodra er een concept van de kalender is, zullen we proberen er enkele dagen in te stoppen. Een optie is bijvoorbeeld om zoveel mogelijk de dinsdag en woensdag na evenementen te gebruiken, zodat je op hetzelfde circuit blijft. Dit minimaliseert de beweging van de teams."

"We moeten er rekening mee houden dat er nog steeds quarantaine is, van het ene land naar het andere, dit soort dingen. We zullen proberen om een ​​slim en flexibel testplan te maken, maar het is duidelijk dat we zonder testen de 18-inch banden niet kunnen introduceren, dus we moeten een oplossing vinden."

"Het is niet makkelijk, maar we zullen ons best doen om samen met de teams te proberen een kalender voor deze criteria in te voeren."

Testen regenbanden

Isola wees ook op het probleem van het testen van natte banden, waarbij Paul Ricard het enige circuit is dat geschikt is voor het uitvoeren van regenbanden testsessies.

"Om regenbanden of intermediates te testen is het moeilijk of onmogelijk om op dezelfde circuits te testen. Behalve Paul Ricard, dat het enige circuit is met sproeiers, of in Fiorano, maar in Fiorano hebben we geen Grand Prix. Dus voor natte testsessies moeten we een plan maken dat niet aan één evenement is gekoppeld."