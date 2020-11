F1-teams gaan monteurs wisselen vanwege 23 races per seizoen

Zelfs de kleinere F1-teams zullen hun interne organisatie moeten opschudden om de geplande 23 Grands Prix volgend jaar het hoofd te bieden. Mercedes heeft al aangekondigd dat het ongekende aantal races dat voor volgend jaar gepland staat, betekent dat monteurs en engineers op een rotatieschema zullen worden gezet.

Franz Tost, baas van het tweede Red Bull-team AlphaTauri, zegt dat de outfit uit Faenza dit voorbeeld zal volgen. Hij vertelde tegen het Italiaanse Autosprint: "Als alles goed gaat met het coronavirus, wat ik aanneem, zullen we volgend seizoen 23 Grand Prix hebben."

"Maar 23 races met één team van monteurs en engineers is eigenlijk een onmogelijke taak. We zullen dus iets moeten bedenken om de zaken te verdelen met een groter team van monteurs en engineers. De engineers die we gebruiken kunnen dan per raceweekend verschillen. Datzelfde geldt voor de monteurs."