Red Bull Esport-coureurs reageren op top weekend

Het Red Bull Racing Esports-team weet de top in het Esports-kampioenschap te bereiken. Tijdens het tweede evenement van de serie namen Marcel en Frede beide een overwinning mee naar huis, plus twee podiumplaatsen. Deze reeks resultaten zorgt ervoor dat Red Bull Racing Esports met 185 punten aan de top komt, met ruim 25 punten voorsprong op Alfa Romeo.

In het coureurs-kampioenschap staat Marcel nu tweede met 96 punten, zeven voor teamgenoot Frederik Rasmussen en 27 achter kampioenschapsleider Jarno Opmeer van Alfa Romeo. De coureurs reageerde op de overwinningen. Marcel Kiefer mocht het interview openen. "Wat kan ik zeggen? Wat we in deze races hebben gedaan, is de definitie van teamwork. We scoorden een 1-2 op onze thuisbasis de Red Bull Ring. Het was een geweldige manier om het tweede evenement af te sluiten met de leiding in het constructeurskampioenschap en mijn eerste officiële overwinning voor Red Bull Racing Esports!”

Er zat meer in voor de coureur van Red Bull. “Als ik terugkijk op de race in Canada, had ik een geweldige kwalificatie en bereikte ik pole position, maar die werd ongeldig verklaard door de stewards omdat ik contact had gemaakt met de muur bij de uitgang van bocht 4. Toen kreeg ik vijf plaatsen straf, maar ik werkte me op naar de vierde plaats in ronde 1. Ik van de baan geduwd door een rivaal, maar uiteindelijk herstelde ik me naar de derde plaats."

Teamwork

De Deense Rasmussen staat momenteel op de derde plaats in het kampioenschap en zei na de races het volgende. “De laatste race was geweldig. We hadden de perfecte race, we begonnen als vierde en derde en konden allebei inhalen in de eerste ronde. Onze pitstops gingen ook heel goed, ik ging vroeg pitten en kwam net achter Marcel uit en we waren in staat om een gat te slaan met de rest van het veld. Uiteindelijk haalde Jarno in, maar ik werkte aan het sparen van mijn batterij en we konden de 1-2 tot het einde verdedigen.”