Geen toeschouwers meer bij races in 2020

De resterende vier Grands Prix van 2020 zullen zonder toeschouwers worden gehouden. Dat nieuws komt naar buiten nadat F1-eigenaar Liberty Media een financieel verlies van meer dan 100 miljoen dollar bekend heeft gemaakt voor het derde kwartaal van het seizoen 2020.

Volgens Auto Motor und Sport bedraagt de impact voor de teams financieel maar liefst 50 procent op hun gebruikelijke officiële F1-inkomen.

"Het probleem is dat we aan het seizoen begonnen zonder het te weten", bevestigde Alfa Romeo-team baas Frederic Vasseur. "Tegen de tijd dat we naar Melbourne gingen, was 50 tot 60 procent van het budget al gebruikt."

De financiële klappen zullen nu nog enige tijd aanhouden, aangezien blijkt dat de recente trend van 'spookraces' (races zonder toeschouwers) voorlopig weer zal aanhouden door de opleving van het coronavirus.

"De F1 verwacht geen fans te hebben bij de resterende races dit jaar", gaf Liberty Media toe, verwijzend naar de resterende vier races op drie locaties in Turkije, Bahrein en Abu Dhabi.