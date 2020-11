Carey: "Terugtrekken van Honda te danken aan financiële redenen"

Een tijdje geleden werd bekend gemaakt dat 2021 het laatste seizoen zou zijn waar Honda aan zou deelnemen. Dit zorgde ervoor dat Red Bull Racing en AlphaTauri zonder krachtbron komen te zitten wanneer de nieuwe reglementen ingaan.

Chase Carey - topman van Liberty Media en F1 - heeft aangegeven dat het terugtrekken van het merk voor het overgrote deel te maken heeft met financiële redenen. Tegenover analisten van Wall Street wist Carey het volgende te zeggen: "Ik denk dat het feit dat Honda zich uit de Formule 1 heeft getrokken een kwestie van financiële redenen was. De auto industrie in zijn geheel heeft het al zwaar, en klaarblijkelijk heeft Honda daar erg lastig mee. Het is geen geheim dat er veel economische aspecten aan de huidige (en toekomstige) krachtbronnen zitten, maar kennelijk heeft Honda daar op dit moment al mee te kampen", zo vertelt Carey.

Ondanks dat een gigant als Honda zich uit de sport heeft getrokken meent Carey dat merken zowel binnen als buiten de sport toch enthousiast zijn over de verduurzaming van Formule 1. Daarover vertelt Carey het volgende: "Ik merk dat de merken binnen en buiten de sport, met oogpunt op de volgende motorformule, steeds enthousiaster worden over onze weg naar totale koolstof neutraliteit", zo vertelt Carey.

"Ik weet niet of iedereen het gezien heeft, maar een aantal maanden geleden heeft de CEO van Volkswagen gezegd dat ze enthousiast zijn over waar de sport naartoe gaat, en hoe we ons platform toepassen", aldus de F1-topman. "Wanneer we in de komende tijd nog meer informatie loslaten over de nieuwe generatie motoren dan zullen nog meer partijen zich bij ons melden buiten degene die we al hebben om te kijken hoe ons platform bij hun lange termijn-doelen past", zo sluit Carey af.