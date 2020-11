Tsunoda: "Ik had mijn eerste keer in een F1-auto niet zo fysiek verwacht"

Helmut Marko schijnt het op de Duitse Sky Sports F1 gezegd te hebben, maar er is nog niks bevestigd. Nog niemand weet zeker wie er volgens seizoen naast Pièrre Gasly komt te zitten. Echter, het feit dat Yuki Tsunoda (huidig Formule 2-coureur voor Carlin Motorsport) zijn eerste F1-test heeft gehad en mee zal doen aan een officieel F1-weekend in Bahrein moet toch het een en ander voorspellen.

De jonge Japanner gaf toe dat hij niet had verwacht dat een F1-wagen zó fysiek was om te besturen. "Het was makkelijker om door een bocht te komen, maar het was een stuk meer fysiek als ik het zou vergelijken met een F2-auto", aldus Tsunoda. "Ik had niet zoveel verwacht wat betreft lichamelijke last - aangezien mijn nek best wel sterk is - maar toen ik de auto uit kwam voelde ik het heel erg, terwijl ik in een F2-auto niks voel."

Het aspect van een F1-auto wat de jonge Japanner nog het meeste aansprak was het vermogen uit de V6-hybride. "Wanneer je op het gaspedaal gaat staan voel je enorm veel vermogen, véél meer dan een F2-auto, daar was ik niet op voorbereid. Zelfs in de regen; wanneer je op het gaspedaal gaat staan accelereer je veel sneller dan een F2-auto op droog asfalt", zo vertelt Tsunoda.

Ook werd Yuki gevraagd naar de eerste emoties toen de banden-dekens eraf kwamen. Echter, dat maakte niet eens zo heel veel indruk op hem. "Dat was niet eens zo heel bijzonder, toen de bandendekens eraf kwamen en ik de pitstraat uit reed. Of je dat nou doet in een F1-wagen of een F2-wagen, dat maakt niet zo veel uit", zo vertelt Yuki. "Behalve toen de engineers het signaal kregen dat de dekens van de banden af moesten, en ze dat vervolgens tegelijk deden. Dat heb ik alleen nog maar in F1-spellen gezien."

Knopjes op het stuur

Het lastigste voor de Japanner waren de vele knopjes op het stuur, en de vele aanpassingen die vereist werden tijdens een ronde. "Het is redelijk makkelijk om alles te onthouden, maar lastig om snel te reageren als je op zulke snelheden rijdt", zo vertelt de jonge Japanner. "Daar had ik in het begin wel moeite mee, ik moest toen echt naar het stuur kijken of langzamer rijden om iets aan te passen. Het vele rijden in de Red Bull-simulator heeft wel geholpen, want aan het einde van de 300 kilometer was ik significant sneller met knoppen bedienen dan aan het begin, en ook werden mijn rondetijden heel consequent", zo sluit Yuki af.

Yuki moet minstens vijfde eindigen in het 2020 F2-kampioenschap. Momenteel staat hij derde. Echter, drie coureurs staan maar zeven punten achter hem, dus één slecht weekend kan al slecht nieuws betekenen voor de waarschijnlijk-2021 Alpha Tauri-coureur.