Max Verstappen over missen record: "Is niet belangrijk"

Max Verstappen had dit jaar voor het laatst de kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden in de F1. Dat record is in handen van Sebastian Vettel, die dat in 2010 wist te pakken, maar zal dat voorlopig ook blijven houden. De Nederlander kon dit jaar opnieuw geen aanval doen op Lewis Hamilton maar heeft er geen omkijken naar dat hij nooit zal worden gekroond tot jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1.

Na Imola is het voor de 23-jarige Nederlander mathematisch onmogelijk geworden om de Mercedes-coureurs van de titel in 2020 te weerhouden en daarom blijft het record van Sebastian Vettel als jongste kampioen veilig.

Max Verstappen vertelde hierover onder andere aan GPToday.net: "Zulke records zijn nu niet zo belangrijk voor me. Het is te vroeg in mijn carrière om me daarop te concentreren. Als we de beste auto hebben, komen de records vanzelf."

Desalniettemin is de lijst met records van Verstappen al indrukwekkend. Hij was de jongste F1-coureur ooit, de jongste coureur die punten wist te scoren, de jongste leider in het kampioenschap, de jongste coureur op het podium en uiteraard de jongste winnaar van de Grand Prix.