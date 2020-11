Kritiek op marshalls in Imola na gevaarlijke situatie

Tijdens de live uitzending van de race op Imola afgelopen weekend misten de meeste mensen het, maar achteraf kwamen er beelden naar buiten van een situatie die als behoorlijk gevaarlijk kan worden gezien. De FIA ​​heeft besloten het incident te onderzoeken en komt waar nodig met maatregelen.

In dit geval gaat het om de veiligheid van de marshalls. Ze waren dicht bij de plek waar de Williams van George Russell werd weggehaald, toen de Brit was gecrasht achter de Safety Car. Hoewel de Safety Car al eerder de baan te vinden was, passeerden hier enkele auto's met hoge snelheid.

Ronde achterstand inlopen

Dit komt door de mogelijkheid voor coureurs met een ronde achterstand om die ronde kwijt te raken tijdens een Safety Car-fase. Hoe verder een bestuurder erachter zit, hoe later hij de Safety Car mag passeren en dit betekent soms dat de coureur zich moet haasten om weer achteraan het veld aan te sluiten, in dezelfde ronde als de raceleider.

In Imola was het vooral Lance Stroll die met hoge snelheid de plek van het incident met Russell passeerde. Het team had hem de opdracht gegeven op te schieten en daarom ging hij, ondanks de dubbele gele vlag, maar heel kort van het gas. Dat is allemaal in overeenstemming met de regels en daarom onderzoekt de FIA ​​het incident, aangezien het voor een gevaarlijke situatie zorgde zoals te zien is op de foto. Ook van andere coureurs zijn diverse screenshots in omloop met soortgelijke beelden, waarbij de marshalls dicht op de wagens staan - op de baan, en soms onoplettend hun werk doen.

Tegenover The Race vertelde een woordvoerder van de FIA: "Race control werd op de hoogte gebracht van het probleem en evalueert of er wijzigingen moeten worden aangebracht in de procedures die momenteel van kracht zijn om de marshalls en officials verder te beschermen en de kans op herhaling in de toekomst te minimaliseren."