Binotto laat Grand Prix Turkije aan zich voorbij gaan

Laurent Mekies zal optreden als Ferrari's waarnemend teambaas bij de volgende race in Turkije. Dit gerucht op Imola werd bevestigd door teambaas Mattia Binotto, die zei dat hij in Maranello zal blijven in plaats van naar Turkije af te reizen. Ook daarna zal hij nog een paar races gaan missen, zo vertelde de Italiaanse teambaas.

Het is niet duidelijk waarom Binotto Turkije uitzit, maar het is vrijwel zeker een zet om zich te concentreren op de problematische kwesties ter voorbereiding op 2021. Ferrari had het dit jaar met name moeilijk, maar sportief directeur Mekies zegt dat de laatste races er een opwaartse trend te zien is bij Ferrari.

Moeilijkste problemen zijn voorbij

De Fransman, die ooit bij Minardi de engineer van Christijan Albers was, zei: "Het is natuurlijk een heel moeilijk seizoen voor ons geweest. Gedurende vele races op rij gingen onze resultaten achteruit en realiseerden we ons dat er ernstige problemen waren met onze auto. Het kostte veel tijd om ermee om te gaan, de oorzaken te vinden en de oplossingen te vinden, maar nu denken we dat het moeilijkste deel voorbij is."

"Als we kijken naar de laatste drie of vier races waarin we enkele technische innovaties hebben aangebracht, is het duidelijk dat we geleidelijk aan verbeteren."

Vettel komt terug op uitspraken

Ook in Imola zag Sebastian Vettel er competitiever uit, die na Portimao zelfs had laten doorschemeren dat hij misschien niet dezelfde materialen kreeg als zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Maar de Duitser, die in 2021 overstapt naar Aston Martin, staat er nu op dat Ferrari hem eerlijk behandelt. Tegen de pers zei hij afgelopen weekend: "Ik ben het die niet het meeste uit de auto kan halen. Het is mij altijd gelukt in mijn carrière om alles uit de auto te halen, maar dit jaar niet."