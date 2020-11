Daniel Ricciardo opnieuw op podium: "Geen tweede tatoeage, haha!"

Daniel Ricciardo had voor het seizoen van 2020 begon een missie; een podium halen met Renault. Daarnaast maakte hij met Renault-teambaas een weddenschap; als het Ricciardo lukt om de Renault naar het podium te rijden, neemt teambaas Abiteboul een tatoeage. Ricciardo mag bepalen wat voor tatoeage, Abiteboul zelf de grootte en plaats op het lichaam.

Dat wist Ricciardo in Duitsland te realiseren tijdens de Eifel Grand Prix en dus zal de Franse teambaas van Renault binnenkort naar de shop gaan voor een tatoeage.

Vandaag tijdens de Grand Prix op Imola reed Ricciardo onverwachts weer naar het podium, waardoor meteen de vraag kwam of Abiteboul weer een tatoeage moet nemen of dat hij een extra grote krijgt. Ricciardo: "Nee! Hij zei meteen tegen mij over de boordradio ik neem niet nog een tatoeage maar gefeliciteerd met je tweede podium dit jaar."

Ricciardo kende een goed weekend in Italië en kijkt terug op een prima race: "Het was een bizarre race. Ik lag na de start vierde en dacht niet dat ik beter zou gaan eindigen. De drie coureurs voor ons maken eigenlijk geen fouten."

"Ik weet niet wat er met Max gebeurde, sorry voor hem, maar het gaf ons weer een mooie kans. Ik heb mijn tweede podium gehaald met Renault en dat is mooi!"