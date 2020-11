Kevin Magnussen zal niet teamgenoot Max Verstappen worden

De huidige F1-coureurs van Haas zijn op zoek naar een stoeltje voor 2021. Het Amerikaanse team maakte vorige week bekend niet door te gaan met Grosjean en Magnussen, die daardoor moeten uitkijken naar een nieuwe werkgever. Haas zal volgend jaar vermoedelijk met Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan de start verschijnen.

Romain Grosjean is zoekende naar zijn opties voor volgend jaar: "Ik heb nog geen nieuws over de toekomst. Ik zal niet zeggen dat het mijn eerste optie is om reservecoureur te worden in de F1, aangezien ik dat al heb gedaan en het hangt af van het team. Het is moeilijk om naar een race te komen wetende dat je niet gaat racen."

Volgende stap in carrière

Magnussen was ook al eerder reservecoureur, bij McLaren in 2015. Hij zei vrijdag dat het lastig is om naar een Grand Prix te komen en te moeten toekijken: "Ik ben een racer en ik moet racen om gemotiveerd en positief te blijven."

"Ik zit al zeven of acht jaar in de Formule 1 en ik voel me klaar om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Het zou cool geweest zijn om het in de Formule 1 te doen, maar ik heb het gevoel dat ik opnieuw moet vechten voor kampioenschappen, overwinningen en pole positions."

"Dat zijn de leuke dingen om mijn carrière op gang te helpen en het gevoel te krijgen dat ik vooruitgang boek."

Magnussen en Verstappen

Sommige F1-experts hebben Magnussen onlangs in verband gebracht met de Red Bull-stoel van Alex Albon voor 2021, maar hij geeft toe dat het niet waarschijnlijk is. Magnussen: "Ik heb zeven jaar geprobeerd mezelf aantrekkelijk te maken. Maar het is niet altijd genoeg om zelf te denken dat het is gelukt."

"Als je in de paddock bent, praat je natuurlijk met iedereen om je heen. Nee, het is niet waarschijnlijk dat ik bij Red Bull ga rijden in 2021."