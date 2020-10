Romain Grosjean: "Ja, we hebben niet de snelste auto, maar elke ronde is hier leuk"

Haas F1-coureur Romain Grosjean had niet zijn beste kwalificatie in Italië. De Fransman kwam niet verder dan de zestiende startplek. Hij leek even nog door te kunnen gaan naar de tweede kwalificatiesessie, maar dat lukte hem net niet. Het was volgens de coureur met nummer 8 het maximaal haalbare.

Hij start morgen voor zijn teamgenoot Kevin Magnussen, die er samen alles aan doen om het team beter te maken. Haas kent een slecht seizoen en door de coronacrisis heeft het team het financieel nog zwaarder. De huidige coureurs krijgen mede daarom geen contract voor het 2021-seizoen bij het team, want hij team zoekt naar jonge coureurs met geld en talent. Ondanks alles proberen de twee het seizoen goed af te sluiten voor het Amerikaanse team.

Grosjean had meer verwacht van zijn kwalificatie. Hij vond het circuit wel heel mooi en sprak daarover tegen Sky Sports. “Veel plaatsen kunnen van deze oudere circuits leren. Als je hierheen rijdt, of naar plaatsen als de Nürburgring of Mugello, is het zo verdomd mooi. Ik heb er echt van genoten. Ja, we hebben niet de snelste auto, maar elke ronde is hier leuk.”

De race brengt hoop

Grosjean hoopte nog in de tweede kwalificatiesessie te kunnen komen met een perfecte ronde, maar het lukte hem net niet. “Het is moeilijk om niet in Q2 te komen, vooral niet na zo'n goede ronde. Voor Kevin (Magnussen red.) geldt hetzelfde. We pushen elkaar tot het uiterste en we bereiken de absolute limiet van de auto. Helaas is dat vandaag alleen goed genoeg voor de 16e en 17e plaats.” Toch heeft hij goede hoop voor de race. “Normaal gesproken zijn we beter in de race dan in de kwalificatie. We moeten natuurlijk zien hoe de banden gaan werken, maar we zullen het zeker proberen om op betere posities te finishen. We geven 100 procent.”