Problemen Ferrari-motor komt door oververhitting

Gunther Steiner heeft laten doorschemeren dat een groot probleem met Ferrari's 2020-motor te maken heeft met oververhitting. De Italiaanse fabrikant heeft na de geheime overeenkomst met de FIA vrijwel niets in te brengen in de F1. De motor die voor 2020 is gebouwd blijkt last te hebben van de warmte blijkt nu het seizoen bijna is afgelopen.

De vertrekkende Haas-coureur Romain Grosjean vertelde onlangs aan L'Equipe dat de in Maranello gemaakte krachtbron niet geweldig is. Hij zei na de race in Portimao: "Sinds het begin van het weekend hebben we problemen met de vering. De auto wisselt steeds van rijhoogte."

Teambaas Steiner heeft nu ook toegegeven dat Haas met het probleem worstelt. "Als de auto aan de achterkant omhoog of omlaag gaat, werkt de diffuser niet meer zoals het hoort en klopt de hele aerodynamica niet meer", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

De Duitse publicatie gelooft dat Ferrari in staat was om het probleem met zijn chassis aan te pakken om de oververhitting van de achterkant van de motor aan te pakken.

Voor 2021 heeft Ferrari een compleet nieuwe motor gebouwd voor haar eigen team maar ook de klantenteams.