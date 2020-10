Ferrari gebruikt veto tegen Red Bull: "Eerst problemen oplossen, daarna pas motoren bevriezen"

De plannen van Red Bull om vanaf 2022 een eigen motoren te ontwikkelen, zijn op een probleem gestuit. Tijdens een belangrijke bijeenkomst in Portimao begin deze week bespraken de belanghebbenden van de sport het verzoek van Red Bull om de ontwikkeling van de motoren vanaf 2022 stop te zetten, zodat het energiedrankbedrijf de Honda-motoren voor zichzelf kan kopen en achterin de wagens van Red Bull en AlphaTauri zetten.

Voorafgaand aan de vergadering zei Mercedes-baas Toto Wolff dat hij achter het plan stond, waarvoor alleen een gewone meerderheid van stemmen nodig was. De Oostenrijker: "Dat zou moeten werken, ook al is Ferrari er tegen."

Vetorecht Ferrari

Ferrari heeft echter zijn unieke vetorecht behouden en volgens de laatste opmerkingen van teambaas Mattia Binotto kan het in dit geval worden gebruikt.

In gesprek met de krant La Repubblica zegt Mattia Binotto: "Voordat ik de bevriezing bespreek, denk ik dat het belangrijker is om over andere kwesties te praten. Bijvoorbeeld 2026, en de nieuwe technische architectuur van de motoren. Hoe om te gaan met de kosten en welke technologieën te gebruiken."

"Als we deze problemen hebben opgelost, kunnen we praten over bevriezingen."