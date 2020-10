Jacques Villeneuve: "Updates Ferrari zijn voor Leclerc waardoor Vettel trager rijdt"

Jacques Villeneuve denkt dat alle updates van Ferrari in 2020 zijn gedaan om Charles Leclerc sneller te maken. Zijn opmerkingen komen nadat teambaas Mattia Binotto suggesties ontkende dat de vertrekkende Sebastian Vettel het moeilijk heeft omdat zijn auto niet langer identiek is aan die van Leclerc.

Maar F1-wereldkampioen Villeneuve uit 1997 denkt dat een betere verklaring is dat Ferrari alleen ontwikkelingen implementeert die bij Leclerc passen. Tegenover Sky Italië zei de Canadees: "Vettel rijdt heel anders dan Leclerc. Het was Leclerc die de hele ontwikkeling van deze auto deed, omdat Ferrari denkt dat hij hun toekomst is.

"Dus hoe verder Leclerc gaat qua ontwikkeling, hoe minder makkelijk de Ferrari voor Vettel te besturen is. Hij kan niet tot het uiterste gaan. Met de auto van Vettel zien we de limieten van de auto niet, we zien de limieten van Vettel", zei Villeneuve.

Ongelijk Ferrari bewijzen

Een andere voormalige F1-coureur, de DTM-legende Bernd Schneider, is het ermee eens dat Vettel niet alleen de schuld kan krijgen van zijn huidige gebrek aan snelheid ten opzichte van Leclerc. Schneider zei op Sport1: "Als een viervoudig wereldkampioen zo ver achterloopt, is het niet alleen de coureur."

"Eerlijk gezegd denk ik dat Vettel niet kan wachten tot het jaar voorbij is en ik houd mijn vingers gekruist dat het volgend jaar beter zal zijn. Hij zal willen laten zien dat Ferrari ongelijk had."

Onbegrijpelijk

Nico Hulkenberg denkt ook dat het huidige verhaal meer inhoudt dan dat Vettel gewoon een stuk langzamer is dan Leclerc in een identieke auto. Hulkenberg zegt op RTL: "Het is vreemd, maar van buitenaf is het erg moeilijk te beoordelen. Maar de situatie is onbegrijpelijk voor mij."