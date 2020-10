Ross Brawn vergelijkt Leclerc met Schumacher en Hamilton

Formule 1 managing director Ross Brawn meent dat Charles Leclerc dezelfde kwaliteiten heeft als Michael Schumacher en Lewis Hamilton, de twee meest succesvolle Formule 1-coureurs aller tijden.

Charles Leclerc kwam vorig seizoen bij de Scuderia, waar hij Sebastian Vettel vaak te baas was. De Monegask rijdt dit seizoen Vettel helemaal uit zijn sloffen, wat goed te zien was in Portugal. Of het echt talent is of een andere auto, is niet te zeggen, maar Ross Brawn weet wel te zeggen dat hij respect heeft voor Leclerc die het zo goed doet in het slechte seizoen van de Italiaanse formatie. "Het was wederom een zeer sterke prestatie van Charles en hij blijft Ferrari motiveren voor volgend jaar na een zeer goede paar arces tot dusver", schreef Brawn in zijn post-race column over de GP van Portugal. "Het team zal weten dat wanneer ze hem een meer competitieve auto kunnen geven, hij de resultaten zal leveren. Een coureur kan twee kanten op als hij met een lastige auto wordt geconfronteerd. Het kan hen demotiveren, hun prestaties beginnen weg te vallen en het helpt niemand."

Brawn vindt het een geweldige prestatie van Leclerc. "Het is een dubbele klap. Of een coureur kan doen wat Charles heeft gedaan en nog dieper graven en extra prestaties vinden die het team helpen subsidiëren als het niet zo geweldig is. Door dat proces, als hij een auto onder zich krijgt, zal hij een sterkere coureur zijn."

Schumacher en Hamilton

Brawn, die zijn hele carrière met zowel Schumacher als Hamilton heeft gewerkt, ziet de overeenkomsten met de coureurs en Leclerc die met nummer 16 in de Formule 1 rijdt. "Ik had dezelfde gevoelens met Michael, er waren races die hij won die hij niet had mogen winnen omdat de auto niet goed genoeg was, maar hij slaagde erin een manier te vinden om te winnen. En dat is wat een wereldkampioen maakt. Lewis heeft dat aangetoond. Hij heeft nu een geweldige auto, maar ik herinner me dat hij races won toen de auto geen topprestatie leverde. En Charles doet momenteel hetzelfde bij Ferrari."