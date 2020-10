Toto Wolff over pay-drivers: "Die gasten hebben gewoon talent"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Lance Stroll wel degelijk talent heeft en niet alleen maar geniet van de zakken met geld van zijn vader. De Oostenrijker nam het ook op voor Williams-coureur Nicholas Latifi en Formule 2-coureur Nikita Mazepin.

Stroll maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut bij het team van Williams. In 2019 vertrok hij naar Racing Point, dat door zijn vader was gekocht, medio 2018. Mazepin maakt kans op een stoeltje in 2021 in de Formule 1, terwijl Latifi volgend jaar aan zijn tweede seizoen gaat beginnen.

Veel mensen denken dat de coureurs het hebben gehaald door het geld van hun rijke vaders, maar dat vindt Wolff onzin. "Laten we eens kijken naar Lance. Ik ben niet bevooroordeeld omdat ik het ermee eens ben, maar de Formule 1 zou een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. Hij won het Italiaanse F4-kampioenschap, won het Europese F3-kampioenschap, stond twee keer op het podium, en kwalificeerde zich op de eerste rij in Monza in de regen."

"Ik denk niet dat we niet kunnen zeggen dat hij hier niet op basis van verdienste is omdat zijn vader een miljardair is, toch? Ik denk dat hij lijdt onder dat stigma. Dat is gewoon niet goed. Hij kan er niets aan doen dat zijn vader erg succesvol is. Ik denk dat het nog indrukwekkender is dat een kind met die omgeving één van de meest competitieve sporten ter wereld kiest. Wat mij betreft is er geen discussie", zo vertelt hij in een interview met Sky.

Mazepin en Latifi niet onderschatten

Over Latifi en Mazepin had Wolff het volgende te zeggen. "Met Nicholas heeft hij (Mazepin) races gewonnen in de Formule 2. En we hebben nog niet goed gezien wat hij kan in de Formule 1, het is zijn eerste seizoen. Ik herinner me niet eens jongens die de Formule 1 gehaald hebben zonder zelfs maar te hebben gewonnen in een juniorserie. Voor wat betreft volgend jaar: laten we Nicholas of Nikita niet in diskrediet brengen voordat we ze goed en wel in de Formule 1 gezien hebben. Ik denk dat Nikita nu een regelmatige koploper is in het F2 seizoen. Hij won een aantal races en streed voor nog een aantal race-overwinningen."