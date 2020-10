Mercedes heeft plan B voor George Russell al klaarliggen

George Russell lijkt niet veilig te zijn voor een plekje in de Formule 1 in 2021. De coureur heeft een contract bij Williams en wil daar graag ook volgend jaar rijden. Sergio Perez zit hem op de hielen voor het stoeltje bij het team van Williams.

Russell is een Mercedes-junior en is door het Britse team daar geplaatst. Het is aan Williams om de coureurs te kiezen natuurlijk, daar heeft Mercedes weinig inbreng bij. De 22-jarige coureur moet hopen dat Toto Wolff een goed gesprek kan voeren bij het team dat in 1977 is opgericht.

Wolff wil graag Russell bij Mercedes hebben als vervanger van Bottas of Hamilton, maar dan moet de manager van de coureur eerst een goed gesprek voeren. "De nieuwe eigenaar van Williams wil het team naar voren brengen. Dit is alleen mogelijk met goede coureurs. Ik zou Russell in hun plaats houden", zegt Wolff, die er niet zeker van is dat de coureur volgend seizoen een plekje heeft bij Williams.

Mercedes levert motoren aan het team, maar dat maakt voor de coureurskeuze niets uit. "We zouden niet blij zijn, maar het zou onze relatie met Williams niet schaden. Het motorcontract is niet gebonden aan Russell. Het is een aparte overeenkomst. We hebben een contract met Williams tot 2025, en Mercedes staat erom bekend contracten te respecteren. En we respecteren de onafhankelijkheid van Williams. Ze moeten de beslissingen nemen die het beste zijn voor hun team."

Russell kan testen bij Mercedes

Als Russell geen plekje weet te vinden, biedt Mercedes de optimale oplossing. Hij kan daar veel testuren maken tijdens de vrije training in de Formule 1. Dat zegt Wolff tegenover Auto Motor und Sport. "Dan hebben we een sensationele reservecoureur in George en geven we hem zoveel mogelijk testmogelijkheden om hem optimaal voor te bereiden op 2022 en daarna."