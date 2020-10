Honda looft Max Verstappen en Pierre Gasly: "Ze wisten precies wat ze moesten doen"

Honda doet na elke dag van het raceweekend verslag van de dag. Zo ook gisteren na de race in het Portugese Portimão. Voor Honda is het voor de elfde keer op rij dat de fabrikant op het podium weet te staan. Toyoharu Tanabe is daar blij mee en sprak na de race lovend over Max Verstappen van Red Bull Racing en Pierre Gasly van AlphaTauri.

Honda gaat in 2022 de Formule 1 verlaten als motorleverancier, maar wil volgend seizoen met Max Verstappen wereldkampioen worden. De motor is elke race beter en leek in Portugal een goede stap vooruit te hebben gemaakt en Honda hoopt komend weekend op een nog betere race in Italië.

De race in Portugal werd met een P5 voor Gasly en P3 voor Verstappen goed afgesloten. "Het bandenmanagement was van cruciaal belang. Verstappen en Gasly wisten precies wat ze hiermee moesten doen", zo verklaart de Japanner Tanabe op de website van Honda.

De baas van het Formule 1-project van Honda was blij met het podium van Verstappen. "Hij heeft zijn derde opeenvolgende podium te pakken voor Red Bull Racing Voor Honda is dit alweer het elfde podium op rij."

Imola nieuwe uitdaging

Komend weekend staat de race op het Italiaanse Imola op het programma. Een baan met veel historie en daar kijkt Tanabe naar uit. "Dit wordt alweer een circuit die we in het hybride-tijdperk nog niet bezocht hebben, het wordt dus een nieuwe uitdaging voor iedereen. De fabriek van AlphaTauri ligt op een steenworp afstand, het wordt dus een belangrijk weekend voor ons. We hebben maar negentig minuten om ons voor te bereiden, dat wordt spannend."

Het weekend in Imola is met één dag ingekort. Er zal op vrijdag niet gereden worden, waardoor de eerste en tweede vrije training geschrapt zijn. Op zaterdag is er anderhalf uur training voor de kwalificatie begint.