Horner: "Albon had een moeilijke dag, iedereen helpt hem om zijn stoeltje voor 2021 te behouden"

Red Bull kende niet de beste start van het jaar tijdens de Grand Prix van Portugal. Max Verstappen kwam aanvankelijk goed weg maar viel daarna wat plekken terug doordat de banden niet lekker op temperatuur kwamen op het circuit met weinig grip en de lichte regen die uit de lucht kwam. Alex Albon had helemaal geen goede start en viel meteen snel terug.

Teambaas Christian Horner vond de beginfase spannend, zo zei hij tegen Sky Sports: "Je zag dat kleine beetje regen in de lucht en dan weet je dat het spannend kan worden. We hadden moeite om de banden op te warmen, in tegenstelling tot McLaren die dit heel snel voor elkaar hadden gekregen. Max had moeite met en vocht op een gegeven moment zelfs tegen Kimi Raikkonen."

"De gele band, de mediums, die leken de juiste band vandaag. Toen Max zijn pitstop had gemaakt naar de mediums kwam hij pas op een goed tempo."

Verstappen zet Albon op een rondje

Het was niet de eerste keer dit jaar maar Max Verstappen reed zijn teamgenoot Alexander Albon vandaag weer eens op een rondje achterstand. Volgens teambaas Horner probeert iedereen in het team Albon te helpen om zijn stoeltje voor 2021 te behouden.

Horner vertelt aan Sky: "Alex had een moeilijke dag. Hij kreeg geen temperatuur in zijn voorbanden en kwam toen terecht in het verkeer. Daarna gingen zijn banden er snel aan en moesten we hem binnenhalen voor een pitstop."

"We willen ervoor zorgen dat Alex op eenzelfde paar tienden van Max rijdt als Bottas achter Hamilton. Iedereen binnen het team werkt hard om Alex op zijn gemak te laten voelen met de balans van de auto. Hij is een geweldige jongen en iedereen wil dat hij zijn stoeltje kan behouden."