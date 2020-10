Valtteri Bottas: "Ik had gewoon geen tempo"

Valtteri Bottas reed een goede wedstrijd in Portugal. Hij was al beste weg en kon de koppositie van Lewis Hamilton overnemen. Zijn teamgenoot reed het gat snel dicht en passeerde de 31-jarige coureur in dienst van Mercedes. Hij finishte daardoor de race op de tweede plek, want hij had geen last van Max Verstappen.

Bottas ging even aan de leiding maar werd dus ingehaald door Lewis. Hij reed op de mediums en moest naar binnen. Zijn teamgenoot ging over op de witte harde band, Bottas wilde naar de rode softs, maar koos met het team uiteindelijk toch voor de witte harde band. Hiermee kon hij geen aanval meer maken op de eerste positie en moest hij tevreden zijn met de tweede positie en dat was hij ook. “Ik was erg blij om bij de start aan de leiding te gaan, maar daarna had ik niet echt het tempo. De openingsronde was redelijk goed. Er was een beetje motregen wat het lastig maakte en sommige auto's achter me met de zachte banden hadden de overhand, maar ik was best blij dat ik de leiding kon nemen, maar om eerlijk te zijn had ik vandaag gewoon geen tempo."

"Natuurlijk probeerde ik te verdedigen, maar er was eigenlijk niets aan te doen. Ik kon niet sneller rijden."

Rode band

Valtteri Bottas kwam nog even terug op de switch naar de harde witte band. “"Ik hoopte mijn eerste stint uit te breiden en over te schakelen naar zachte banden aan het eind, maar ik denk niet dat het een verschil zou hebben gemaakt"