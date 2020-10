Red Bull-teambaas Christian Horner over derde startplek Verstappen: "Max had gewoon pech"

Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden na de kwalificatie gisteren in Portimao op het Autódromo Internacional do Algarve. Zijn coureurs mogen vanaf de derde en zesde plek gaan starten in de race, waar hij blij mee is.

Het circuit kende een aantal uitdagingen. De coureurs hadden door de rode vlaggen en verplichte bandentests, maar weinig tijd om echt te oefenen op het circuit in de Algarve. Vooral de lange runs waren een probleem, want in de tweede vrije training was er maar weinig tijd. In de eerste vrije training was het vooral wennen aan het circuit, wat erg glad was door de nieuwe asfaltlaag.

De wind kwam er ook nog eens bij, wat zorgde voor een extra moeilijke kwalificatie. De strategische opties zijn moeilijk te bepalen, omdat er maar weinig data kon worden verzameld. Alex Albon kwam als eerste naar buiten en liet zien dat de mediumband redelijk snel was, eigenlijk sneller of bijna gelijk aan de softs.

Max Verstappen koos om op de rode band te kwalificeren en kon de Mercedessen niet splitten, die beide reden op de gele mediumband. Christian Horner: "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de derde en zesde plaats met Max en Alex in wat een ongebruikelijke kwalificatiesessie bleek te zijn met betrekking tot de baanomstandigheden. Op weg naar de kwalificatie waren er veel onbekende factoren op dit nieuwe circuit in termen van bandenprestaties en baanevolutie, maar beide coureurs lieten overal een goed tempo zien en Max had de pech dat hij net de Mercedes kon splitten, die ervoor kozen om zich te kwalificeren op de mediumband."

Alex Albon krijgt complimenten

Voor Alexander Albon was het erop of eronder, want zijn stoeltje staat onder druk. Volgens Horner heeft hij deze kwalificatie goed gepresteerd. "Alex maakte ook goede vorderingen tijdens elke sessie en met de afwisselende bandenstrategie tussen de runs in Q3 deed hij er goed aan om te reageren en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden om een zesde plaats op de grid veilig te stellen."

"Ik denk dat de race erg interessant zal zijn met de kans op slecht weer en de verschillende bandenstrategieën, maar ik ben ervan overtuigd dat beide coureurs weten wat ze doen en een goed resultaat voor het team kunnen neerzetten."