Johnny Herbert: "Verstappen had crash met Stroll kunnen voorkomen"

Tijdens de tweede vrije training in Portugal ging het mis tussen Lance Stroll en Max Verstappen. Max wilde aan een snelle ronde beginnen en de Racing Point-coureur was net klaar met zijn snelle ronde, dat dacht Verstappen tenminste.

Al bleek dat niet zo het geval. De Racing Point-coureur wilde er nog een snelle ronde achteraan doen en de 23-jarige Red Bull Racing-coureur had dat niet verwacht. Uiteindelijk kwamen de twee met elkaar in aanraking in bocht 1.

Max Verstappen reageerde woest over de boordradio en wilde er na de training niet over praten. Lance Stroll bleef rustig, maar was niet blij met de coureur van Red Bull Racing.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert had Verstappen beter zijn best moeten doen om de crash te voorkomen. Dit vertelt Sky Sport-verslaggever Herbert na afloop van de tweede vrije training bij Sky Sports F1. "In mijn ogen had Max zich eerder terug moeten trekken. Hij reed namelijk al niet meer op de ideale lijn, maar in het midden van de baan. Zijn ronde was daardoor hoe dan ook vernietigd."

Het is voor hem dus duidelijk. "Ik zie daarom ook niet waarom Lance zijn lijn had moeten opgeven. Hij heeft het recht om daar te blijven rijden, want ook hij was op dat moment bezig met een snelle ronde."