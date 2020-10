Zoon Alex Wurz in finale Ferrari driver academy

De zoon van oud Formule 1-coureur Alex Wurz baant zich een naar een toekomst in de koningsklasse van de autosport. Wurz is momenteel de huidige voorzitter van de Grand Prix Drivers 'Association. De 14-jairge zoon, Charlie Wurz, zit bij de laatste kandidaten die kunnen gekozen worden om deel te nemen aan Ferrari's steeds indrukwekkender wordende ‘driver academy’.

Bekende coureurs die er nog inzitten of net uit zijn: Charles Leclerc (Ferrari), Mick Schumacher (waarschijnlijk volgend jaar F1), Callum Ilot (F2) en Robert Shwartzman (F2). De laatste twee zijn nog aan het vechten voor een stoeltje in de Formule 1. Een andere bekenden in het programma zijn Giuliano Alesi, de zoon van oud Ferrari-coureur Jean Alesi, F1-legende Emerson Fittipaldi's kleinzoon Enzo, en Leclerc's broer Arthur.

Afgelopen woensdag was het zo ver voor de zoon van Wurz. Hij mocht het in de finale opnemen tegen andere coureurs. "We kijken uit naar een goede week met de jonge jongens", zei sportief directeur Laurent Mekies.

Wurz, die in december 15 wordt, is een van de zes jonge kartrijders die in januari als nieuwe academieleden hopen te worden genoemd. Het programma begint in de fabriek van Ferrari in Maranello en eindigt op het circuit in Fiorano waar ze in de Formule 4-bolides gaan rijden.

De Oostenrijker zei eerder dit jaar dat Ferrari geen makkelijk team is. "Ferrari stelt hoge eisen aan de coureurs", zei hij. "Ze houden echt van je als je ze vooruit duwt, maar als het succes niet komt, dan begint dat opeens een averechts effect te hebben en zullen ze ook hun erfgoed, werk en kwaliteit beschermen."