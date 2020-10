Toto Wolff over lange reeks overwinningen: "Statistieken boeien me niet"

Toto Wolff weet niet of hij met Mercedes deze goede reeks kan blijven volhouden. Het team is al goed voor zes wereldtitels achter elkaar en zet goede stappen om nummer 7 binnen te halen. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zegt geen waarde te hechten aan al deze statistieken.

Het team van Mercedes staat op hetzelfde punt als Ferrari in 1999-2004, toen de formatie ook zes achtereenvolgende wereldtitels wist binnen te halen. In de podcast Beyond the Grid zegt Toto alle statistieken niet te boeien. "Absoluut nul”, antwoorde hij op de vraag of hij iets aan de statistieken heeft. "Statistieken zijn iets uit het verleden, en afgezien van een paar insiders en mijn moeder, is niemand echt geïnteresseerd in hoeveel races ik heb gewonnen of kampioenschappen."

Geen tijd om terug te kijken

De 48-jarige Toto Wolff wil alleen maar vooruitdenken, want het verleden is al gebeurd. “Ik wil mijn werk doen en perfectie zoeken in wat ik doe en wat we elke dag doen, en ik denk alleen aan morgen. Ik kan je niet vertellen hoe ik erover zal denken als ik op een dag uit de sport ga of als ik ouder ben. Ik kijk misschien terug en zeg ‘geweldig’, maar ik denk dat die records ertoe doen."

De Oostenrijkse teambaas van Mercedes wordt veel blijer van elke keer een race winnen, dan terugkijkend naar alle races die hij heeft gewonnen. “De voldoening is genieten van wat ik doe, elke dag opnieuw. Het zijn de relaties met de mensen, het is het bouwen van een organisatie die veerkrachtig is en een organisatie die succesvol is. En dat vertaalt zich in de stopwatch. Ik hou van wedstrijden."

Wolff en Hamilton hebben beiden hun contract nog niet verlengt en kunnen nog weg. Mercedes heeft al toegegeven dat de twee blijven, maar het een kwestie van tijd is wanneer ze tekenen.