Alexander Albon: "Ik heb op pole gestaan en al een podium behaald in Portimao"

Morgen gaan we dan eindelijk weer racen. Het Portugese Portimão is dit weekend de gastheer voor een race waar veel van wordt verwacht. Alexander Albon moet zichzelf echt gaan bewijzen op dit circuit om kans te maken op een stoeltje bij Red Bull Racing in 2021. In Mugello, waar het Formule 1-circus lang niet was geweest, kwam Albon op het podium. Nu is het de kans voor Albon om zich op een onbekend circuit weer te bewijzen.

Voor veel coureurs is het circuit nieuw, want het is pas in 2008 geopend en de Formule 1 heeft er maar één keer getest. Alleen voor Alexander Albon is dat anders, hij heeft hier namelijk pole position gepakt in de Formule 3 en wist vervolgens op het podium te komen. Iets wat hij niet vergeet. "Ja, ik heb goede herinneringen aan Portimão met pole position en een podium daar in de Formule 3. Het is echt een coole baan met veel karakter en een sectie bochten", legt Albon uit in de preview van Red Bull. “Het eerste dat opvalt als je aankomt, zijn de mega indrukwekkende hoogteverschillen op het circuit. Het wordt fysiek zwaar met de hitte en het is nogal een hobbelige baan, wat alleen maar bijdraagt aan het plezier."

Albon neemt het circuit opnieuw in zich op en merkt dan dat er een bijzondere heuvel op het circuit ligt. “Op een bepaald deel van de baan ga je een heuvel op die bijna blind is, waar je het gevoel hebt dat de auto omhoogkomt, en dan valt hij plotseling een heuvel af voordat hij weer in een volledig blinde bocht komt. Je remt, draait in en je weet niet waar je heen gaat, en dan verschijnt de bocht net aan je rechterkant, voordat je weer naar beneden valt."

Jongeren in het voordeel

Hij verwacht evenals in Mugello een leuke race voor iedereen. “Het is echt indrukwekkend en het zal goed zijn, want ik denk dat, zoals we in Mugello zagen, nieuwe circuits leuk zijn en ze maken het interessant." Voor de jonge coureurs is er een extra kans. "Ik denk dat nieuwe circuits kansen bieden aan onervaren coureurs, omdat we gewend zijn om de hele tijd naar nieuwe circuits te gaan in de juniorcategorieën. In de F1 hebben de ervaren jongens dag in dag uit dezelfde circuits afgelegd, dus het brengt de bal een beetje meer op ons veld en maakt het leuker.”