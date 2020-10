Max Verstappen boos: "Ik ontvolgde Red Bull voor mijn rust, weet niet welke gek er weer wat verzint"

Max Verstappen viel van de week op omdat hij Red Bull Racing zou hebben ontvolgd op de socials. De media dacht meteen aan een vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing, maar daar is niets van waar, zo bevestigt Verstappen.

De 23-jarige coureur heeft een andere reden waarom hij het team heeft ontvolgd op Instagram. "Dat was een paar weken geleden. Omdat ik niet meer in de stemming was om het Formule 1-nieuws te lezen, daarom", zegt hij tegen Motorsport.com. "Dus ik weet niet hoe mensen dingen kunnen vertellen. Ik denk dat het is om een of ander drama te creëren of zoiets. Dit is gekke onzin."

"Ja, ik heb de hele tijd meldingen op mijn telefoon. Hier getagd, daar getagd ... Ik hoef echt niet te weten wat er in die video's staat. Like hier, like daar ... Ik zit daarvoor niet in de Formule 1. Dus ik dacht, weet je wat, als ik op Instagram ben, ga ik andere sporten volgen. Ik ben sowieso elke week in de paddock, dus dat is beter."

Max Verstappen ziet het wel

Max Verstappen kan er ook voor kiezen om alle meldingen uit te zetten of via andere platformen, maar dat hoeft voor hem niet. "Ik kan ervoor kiezen om het niet te openen als ik dat wil, dus het is niet zo moeilijk. Maar op een gegeven moment was er zoveel drama dat ik dacht,‘ nou, laten we ze nog een keer volgen ’en dan ga ik niet meer naar Instagram en al dat gedoe kijken, dat is ook prima."