Lewis Hamilton benadrukt: "Respect aan de mensen die hard werken op de fabriek achter de schermen"

Lewis Hamilton heeft nog geen contract voor het volgende seizoen, maar dat zal niet lang meer duren. Ondanks dat hij nog geen nieuwe deal op papier heeft gezet, blijft Lewis Hamilton positief over zijn relatie met Mercedes, nadat hij Michael Schumachers record van 91 overwinningen op de Nürburgring had geëvenaard.

Liefde bij Mercedes

Lewis Hamilton denkt dat het niet ligt aan het team, dat zijn contract nog niet is verlengd, maar aan de tijd die er nog niet voor is gevonden. Het team helpt hem namelijk enorm. "Ik denk dat ik het beste team achter me heb, dat me voortdurend inspireert", zei Hamilton toen hem werd gevraagd naar zijn toekomst.

"Elk jaar kom ik terug naar de fabriek en zie ik hoe deze jongens elk jaar opgepompt en gefocust zijn en ongelooflijk slim en innovatief zijn. En ik ben ook zo gastvrij. Je zou hebben gedacht dat we elkaar na al die tijd beu zouden zijn, maar dat is niet zo, er is een echte liefde binnen dit team en daar ben ik dankbaar voor. Ik hou van doen wat ik doe, ik hou van de uitdaging."

Niet genoeg respect

Lewis Hamilton wil nogmaals benadrukken dat het zonder zijn team nooit was gelukt en dat we niet zien hoe hard de mensen achter de schermen werken. "Het is zo moeilijk en ik denk dat ik bereid zou zijn te zeggen dat er mogelijk niet genoeg respect is dat waarschijnlijk wordt gegeven aan al deze monteurs die hun leven wijden aan de voorbereiding, de hoeveelheid werk die op de achtergrond gebeurt om te kunnen doen wat we allemaal in deze sport doen. Dat is echt opmerkelijk en ik vind het heerlijk om daar deel van uit te maken. De sport, de geur ervan, de hele uitstraling en sfeer die het creëert, zal moeilijk los te laten zijn. Dat zal waarschijnlijk veranderen als ik grijze haren krijg, maar voor nu ben ik goed."

Lewis Hamilton kan dit weekend het record verbreken van Michael Schumacher met 92 raceoverwinning is hij over de 91 raceoverwinningen heen, daar staan ze nu beiden op.