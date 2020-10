F1 Insider: "Verstappen en Magnussen bij Red Bull zou briljant zijn"

Het lijkt een kwestie van tijd voor Alexander Albon zijn plekje bij Red Bull Racing moet afstaan aan een andere coureur. De Thaise Brit is vriendelijk maar kan totaal niet tippen aan de snelheid en prestaties van Max Verstappen. Een voormalig F1-insider zegt dat Kevin Magnussen een briljante kandidaat zou zijn om de volgende teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull te worden.

Helmut Marko heeft Nico Hulkenberg en Sergio Perez genoemd als de enige echte kanshebbers als Alex Albon niet de prestaties zou volhouden die nodig zijn om in 2021 te blijven. Maar Matt Bishop, de voormalige communicatiedirecteur van McLaren die nu werkt voor de vrouwelijke W Series, vindt dat zijn voormalige collega uit Denemarken ook overwogen zou moeten worden door Red Bull

Hij vertelde GPToday.net, dat hoewel Magnussen een uitstekend rookieseizoen beleefde, hij daarna 'betere kansen' verdiende. Bishop: "Bij Renault en Haas heeft hij, hoewel hij zijn teamgenoten verslagen heeft, niet de auto's gehad om de sensationele winnende vorm te tonen waarvan iedereen hem herkent toen hij in 2013 in de World Series by Renault reed. Die bliksemsnelle vorm is er nog steeds en staat in de wachtrij en klaar om weer gezien te worden."

Volgens berichten zou Magnussen al op de markt kunnen zijn na het rijden in wat Bishop beschrijft als de 'off the pace' Haas-auto in 2020. Bishop: "De line-up van de coureurs van Red Bull voor 2021 is interessant. Ik heb absoluut geen voorkennis over het huidige denken van Helmut en Christian, maar er wordt gezegd dat ze misschien wel op zoek zijn naar verandering."

"Ik denk dat Max Verstappen en Kev een briljant coureursduo voor hen zouden zijn; twee zeer ervaren en toch jonge, wonderbaarlijk snelle maar enorm pittige, buitengewoon ambitieuze en enorm capabele jongens die eerlijk tegen elkaar zouden strijden en races zouden winnen wanneer de Mercedes-machine hapert, om welke reden dan ook."

Degenen die zich zorgen maken over het potentiële duo Verstappen-Magnussen, kunnen zich echter afvragen of het paar, en hun beroemde vaders, op en naast de baan zouden botsen. Bishop denkt dat dit er niet toe doet: "Zouden ze het altijd goed met elkaar kunnen vinden? Wat maakt het uit? Je wilt dat je coureurs van tijd tot tijd elkaar in de haren vliegen."

"Oh, en de bijzaak van hun beroemde vaders Jos Verstappen en Jan Magnussen die samen in de paddock opduiken, zou ook leuk zijn!"