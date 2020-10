Insider Ferrari: "Red Bull kan elk moment aan de deur kloppen"

Honda heeft aangekondigd te stoppen met het Formule 1-project. Hierdoor moeten AlphaTauri en Red Bull Racing opzoek naar (nieuwe) fabrikanten die motoren kunnen leveren voor het 2022-seizoen. Volgens Christian Horner heeft Honda met het vertrek voor een “zeer gevaarlijke situatie” gezorgd in de koningsklasse van de autosport.

Auto Motor und Sport’s verslaggever Michael Schmidt beweert dat de formaties uit de Formule 1 willen stappen na 2021, als de FIA niet akkoord gaat met het stopzetten van de motorontwikkeling voor 2022. Dit komt omdat Red Bull de F1-motorafdeling van Honda wil overkopen en deze wil onderbrengen in het gebouw in Milton Keynes. Dit is een vrij kostbare en intensieve opdracht. Wat alleen kan worden voltooid als de FIA besluit tot een ontwikkelingsstop.

Helmut Marko, de adviseur van Red Bull, dringt vervolgens aan op een nieuwe motorformule voor 2023, met eenvoudigere hybride technologie. De ideeën van Marko kunnen wel mooi zijn, maar als enige stemt Ferrari tegen het bevriezen van de ontwikkeling in 2022. "Red Bull kan op elk moment aan de deur kloppen in Parijs of Maranello", zegt een insider van Ferrari. "Ze zijn in staat om een motor te krijgen die hen nog minder kost dan wanneer ze het zelf zouden doen."

Laatste drie races belangrijk

Red Bull-teambaas Christian Horner zei tegen het Nederlandse Ziggo Sport: “Het is een zeer gevaarlijke situatie voor de Formule 1. We hebben momenteel maar drie motorleveranciers en die kunnen op elk moment besluiten om te vertrekken, net als Honda."

Horner zegt ook dat het volgende drie races - Portimao, Imola en Instanbul - bijzonder belangrijk zijn voor Red Bull, aangezien het team doorgaat met de ontwikkeling van de auto en de motor. "We hebben al een aantal problemen met de RB16 begrepen, en bij de ontwikkeling van de B-versie voor 2021 zal met alles wat we leren rekening worden gehouden.”