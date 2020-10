Lewis Hamilton wil niet stoppen: "Ik voel mij net zo jong als Max Verstappen"

Lewis Hamilton is met zijn veertiende seizoen bezig in de Formule 1 en is op dit moment één van de meest ervaren rijders van het veld. De 35-jarige coureur is misschien dan al op leeftijd, maar de Brit denkt absoluut nog niet aan stoppen. Integendeel zelfs. De Mercedes-coureur wil de strijd aangaan met rijders zoals Max Verstappen of Daniel Ricciardo.

De zesvoudig kampioen gaf na de Grand Prix van de Eifel toe dat hij de sport nog niet kan loslaten. "Net zoals iedereen hier, houd ik van de dingen die ik doe. Formule 1 is erg zwaar. Meer dan respect kan ik niet geven aan alle rijders die al hun tijd opofferen voor hun voorbereiding en al hun werk dat verricht moet worden."

Hamilton vervolgt: "Om te kunnen doen wat we allemaal doen, is opmerkelijk en ik ben blij dat ik daar deel van uitmaak."

Hamilton heeft nog genoeg motivatie en kracht om gevechten aan te gaan. "Ik houd van de uitdaging. Ik houd van de uitdaging die Max mij geeft. Ik zie hem graag achter me, ik houd van de uitdaging die Daniel aangaat met Max. Ook de sport, de geur, de hele atmosfeer. Al deze dingen zorgen ervoor dat afscheid nemen lastig is."

Leeftijd is voor de Brit maar een getal. "Ik voel mij, al ben ik ouder dan deze jongens, net zo jong van geest als zij. Als de camera uitstaat, gedraag ik mij soms nog als een kind. Dat zal veranderen als ik grijze haren krijg, maar vooralsnog hoef ik mij geen zorgen te maken."