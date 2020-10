Interne ruzie bij Ferrari tussen teambaas Binotto en ontwerper Resta

Er doen geruchten de ronde over conflicten tussen leden van het senior management van Ferrari. Ten tijden van de competitieve inzinking van het team uit Maranello, heeft de zeer gerespecteerde Italiaanse journalist Alberto Sabbatini gezegd dat teambaas Mattia Binotto en ontwerper Simone Resta op gespannen voet staan.

Volgens de Italiaanse journalist is de spanning er al een tijdje: "Ze zeggen dat er al een tijd wrijving is tussen Binotto en Resta. We hebben een aantal jaren geleden zulke scheuren in het team gezien, maar het verschil was toen dat het gebeurde toen alles goed ging."

Sabbatini, de redacteur bij Autosprint, suggereert dat de oplossing voor dergelijke conflicten de benoeming moet zijn van een gezaghebbend persoon van buitenaf. Hij gelooft dat het huidige management een truc heeft gemist toen een geheime overeenkomst met de FIA ​​resulteerde in een enorme daling van de motorprestaties voor 2020.

"Ik begrijp niet waarom Ferrari zijn politieke gewicht of enig ander wapen niet heeft gebruikt om de situatie het hoofd te bieden en de mogelijkheid heeft om de motor te ontwikkelen. Todt of Di Montezemolo zouden het nooit hebben toegestaan, maar zouden eerder hun charisma en politieke gewicht hebben gebruikt om een ​​deel van de straf die ze kregen, in andere vorm terug te krijgen."