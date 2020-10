Christian Horner: "Portugal, Imola en Turkije zijn circuits die Red Bull liggen"

Red Bull-teambaas Christian Horner is uitermate tevreden met het seizoen van Max Verstappen. De Nederlander had gehoopt om te kunnen vechten voor de wereldtitel maar die hoop wel al snel in de koelkast gezet toen duidelijk werd dat ook dit seizoen Mercedes ging domineren.

Normaliter is Red Bull Racing erg goed in doorontwikkeling maar dat kwam dit jaar, mede door de aangepaste en in elkaar gepropte kalender, laat op gang. Die ontwikkeling begint inmiddels te komen, maar zal te laat zijn om een eventuele aanval te doen op Lewis Hamilton. Het is wel duidelijk geworden dat de problemen die Red Bull kent met de RB16, steeds beter bekend zijn en ook weet Max Verstappen samen met de engineers beter om de problemen heen te werken.

Afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van de Eifel kon Verstappen vanwege nieuwe updates op zijn wagen strijden om de pole position. Op zondag bleek Lewis Hamilton alsnog te snel maar een tweede plaats was een goed resultaat in de kou in Duitsland.

De komende drie Grands Prix heeft Red Bull-teambaas Horner echter aangestipt op de kalender. Hij is ervan overtuigd dat die goed zijn voor het Oostenrijkse team: "Als we kijken naar de circuits in Portugal, Imola en Turkije dan zijn die allemaal heel interessant voor ons. Dat zijn circuits met een lay-out die onze wagen goed ligt."

"We willen het seizoen graag positief afsluiten, nadat we heel wat van de problemen, die we dit seizoen met de RB16 hebben gehad, inmiddels begrijpen en opgelost hebben."