Cyril Abiteboul: "Mijn schuld dat Ricciardo naar McLaren vertrekt"

Cyril Abiteboul zegt dat hij zichzelf de schuld geeft van het verlies van Daniel Ricciardo aan McLaren voor 2021. Als één van de topcoureurs van de sport besloot Ricciardo om na 2018 Red Bull te verlaten voor een sensationele overstap naar het Renault-fabrieksteam, maar slechts twee jaar later zet hij opnieuw; dit keer naar McLaren.

Op de Nurburgring eindigde de combinatie Renault-Ricciardo eindelijk op het podium, wat betekent dat teambaas Abiteboul nu een luchtige belofte aan de Australische coureur moet nakomen om zijn eerste tatoeage te krijgen. De Fransman kijkt uit naar naar zijn weddenschap om die in te lossen.

Tegen L'Equipe zei Abiteboul: "Het is een geweldig gevoel. Het is een lange weg die we hebben afgelegd en we hebben een belangrijke stap gezet. We hebben het eigenlijk al een hele tijd zien aankomen."

Ricciardo deed Abiteboul verdriet

Hoewel Ricciardo nu aan het brainstormen is over de ideeën voor een tatoeage voor zijn huidige baas, geeft Abiteboul zelf toe dat hij met dubbele gevoelens rondloopt. Naast het 'heerlijke gevoel' van de derde plaats en de opmars van zijn team is er ook verdriet.

"Ik ben verdrietig. Het deed mij enorm veel verdriet toen hij aankondigde te zullen vertrekken, want deze winter voelde ik dat de auto potentieel had. De pandemie zette alles op stop, maar ik geef mezelf de schuld dat ik Daniel niet heb kunnen laten zien wat het ware potentieel van ons project was."

Renault, dat in 2021 Alpine wordt, vervangt Ricciardo door voormalig tweevoudig teamkampioen Fernando Alonso.