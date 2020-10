Mercedes wil voor 2-daags Grand Prix-weekend stemmen

De coureurs en teambaas van Mercedes hebben allemaal gezegd achter het plan te staan om de vrijdagtrainingen te schrappen uit het Grand Prix-weekend van de F1. Op de Nurburgring kregen F1-enthousiastelingen een voorproefje van de toekomst toen zware mist betekende dat de medische helikopter niet kon vliegen en de vrije trainingen op vrijdag werd afgeblazen.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaf toe dat hij geen problemen heeft met een tweedaags F1-weekend. Hij vond het ook nonsens dat coureurs slechter zouden presteren door de tijd die ze verliezen met de twee geschrapte trainingen. De zesvoudig wereldkampioen: "Ik denk niet dat we hier op vrijdag hoeven te zijn, dus het was helemaal prima voor mij. Het scheelt 22 dagen per jaar, dus dat is goed. Het maakt het natuurlijk moeilijker, maar ik vind het een stuk spannender."

Valtteri Bottas is het daarmee eens en zegt dat één vrije training veel beter is voor de spanning. Ook Max Verstappen van Red Bull zei dat het tweedaagse format een Grand Prix-weekend spannender maakt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd de afgelopen maanden beticht dat hij tegen het plan was maar inmiddels lijkt hij 180 graden gedraaid: "Persoonlijk vond ik het ook leuk. Hoe minder training er is, hoe minder informatie de teams verzamelen en hoe onvoorspelbaarder het weekend kan zijn."

"Het wordt duidelijk welke van de teams flexibeler kunnen werken en zich beter kunnen aanpassen, en welke coureurs snel kunnen wennen aan een circuit en de banden goed begrijpen. Als er over de kwestie van een tweedaags weekend wordt gestemd, ben ik bereid om het te steunen."

Kaartverkoop

Een probleem wat kan nog wel op de loer ligt is de ticketverkoop. Vooral voor organisatoren is het ene probleem aangezien die een volledige dag zullen missen. Wolff voorziet dat hierover nog wel gesprekken over gevoerd moeten worden: "Natuurlijk zouden we met de promotors en organisatoren moeten praten aangezien ze kaartjes voor vrijdag verkopen, maar alleen vanuit een persoonlijk perspectief vind ik het leuk als we 2 dagen gaan racen."

Duitsland voor Imola

Daniel Ricciardo is altijd goed voor een vleugje humor. De Renault-coureur werd gevraagd wat hij van een 2-daags F1-weekend vindt en verwees naar Imola, waar over drie weken bewust een 2-daags weekend gehouden zal worden als 'try out'. Ricciardo: "Duitsland wilde de show van Imola stelen."