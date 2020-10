Binotto: "In 2021 compleet nieuwe Ferrari-motor"

Ferrari begint langzaam een beetje terug te komen uit de diepe inzinking waar het Italiaanse team zich al maanden in begeeft. Dit weekend kende de Ferrari SF1000 enkele nieuwe onderdelen op de auto, over 2 weken in Portugal komen er nog meer nieuwe onderdelen voor Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

Dit weekend leek het al iets beter te gaan, want Leclerc kwalificeerde zich op de vierde plaats. Een kleine opleving in Duitsland zorgt voor een voorzichtig optimisme: "Misschien maken de updates een klein maar doorslaggevend verschil."

Er is ook hoop op verdere vooruitgang in 2021, vooral omdat de motor de zwakste schakel is van het pakket dat is gebouwd door het team uit Maranello. Teambaas Binotto bevestigd dat er in 2021 een compleet nieuwe motor in de Ferrari ligt.

In 2021 is alles beter

Binotto: "Volgend jaar hebben we een compleet nieuwe motor die al maanden op de bank draait en goed reageert op onze bevindingen. En dan zullen de nieuwe aerodynamische voorschriften iedereen dwingen om de auto's achterin praktisch opnieuw te ontwerpen."

"Het gat naar Mercedes dichten zal volgend jaar praktisch onmogelijk zijn, maar het doel is zeker om veel competitiever te zijn dan we op dit moment zijn. We hebben een aantal onderdelen om het pakket in twee weken af ​​te ronden, en alles is een verfijning van het huidige project gericht op het vinden van bevestiging voor de weg die moet worden ingeslagen voor 2021."