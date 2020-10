Hamilton wil vechten: "Verstappen dicht bovenop ons, dat wordt leuk!"

Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas streden gisteren om de pole position. In Q3 was het de Nederlander die als eerste op pole position stond en toen over de teamradio richting Red Bull riep 'That was a shit lap'. Er zat dus veel meer in, maar uiteindelijk pakte Valtteri Bottas de pole position en start vanmiddag vanaf de eerste plek.

Naast Bottas staat zoals bijna altijd zijn teamgenoot, Lewis Hamilton. De derde plek is dan voor Verstappen, die naast zich de Ferrari van Charles Leclerc ziet staan.

Na afloop van de kwalificatie spraken Verstappen en Hamilton elkaar. Pitreporter Jack Plooij naar de woordenwisseling met de Nederlander. Hamilton reageerde vrolijk: "Nee, we maakten een beetje ruzie, een woordenwisseling."

Red Bull moeilijk te verslaan

Om vervolgens op de serieuze toon verder te gaan: "Max heeft het geweldig gedaan in de kwalificatie, zoals hij altijd doet. Ze hebben dit weekend wat updates en dat heeft ze dichter bij ons gebracht, dus dat is leuk. Dat betekent dat het moeilijk wordt om ze tijdens de race te verslaan. Normaal zijn ze tijdens de race dichterbij ons dan in de kwalificatie, dus misschien zijn ze wel sneller dan wij."