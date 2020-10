Charles Leclerc: "Verwacht geen wonderen van onze updates"

Charles Leclerc zegt dat hij dit weekend op de Nurburgring geen wonderen verwacht van de nieuwe updates die hij krijgt van Ferrari. Het Italiaanse team zit in een diepe crisis en leek in Sotsji een stap vooruit te zetten toen het kleine updates introduceerde, twee weken geleden bij de Grand Prix van Rusland.

Op de Nurburgring zegt Leclerc meer nieuwe onderdelen te krijgen: "We hebben hier meer nieuwe onderdelen na analyse van onze problemen, maar laten we geen wonderen verwachten. We hebben tijd nodig, maar we gaan de goede richting op."

Koud weer zorgt voor opschudding

Leclerc zei ook dat hij hoopt dat de koude en natte omstandigheden op de Nurburgring de pikorde opschudden in het voordeel van Ferrari.

"Ik weet niet hoe het weer ons zal beïnvloeden, maar zeker met races als deze zijn er meer kansen. We hebben altijd met de kou geworsteld, maar we hebben nog nooit in zulke lage temperaturen gereden."