Mercedes-teamlid besmet met corona tijdens test op Nurburgring

Het team van Mercedes heeft te maken met een positieve coronatest van een teamlid. Het Duitse team meldt zojuist dat een teamlid besmet is met het coronavirus, als uitkomst van de tests die zijn gedaan voor het Grand Prix-weekend in Duitsland in de Eifel.

Voorafgaand aan de F1 Grands Prix worden op de donderdag alle mensen die op het circuit werken in de paddock getest; coureurs, teamleden, commentatoren, journalisten, marshalls etc. Zodra je groen licht krijgt mag je pas de paddock in, maar heb je een besmetting moet je direct in quarantaine.

Doordat Mercedes één teamlid heeft die uit deze tests naar voren is gekomen wordt nu nagegaan met wie hij of zij contact heeft gehad binnen het team en bekeken of deze personen ook in quarantaine moet gaan. Vanuit privacy redenen zal Mercedes niet bekendmaken om wie het gaat. Wel maakte het team bekend dat het niet gaat om coureurs Lewis Hamilton of Valtteri Bottas.