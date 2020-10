Max Verstappen zou zich niet schamen als hij Lewis Hamilton was

Max Verstappen zegt dat hij het leuk zou vinden om de Formule 1 te domineren. Te midden van de dominantie van Lewis Hamilton in 2020 zei de Mercedes-coureur en zesvoudig wereldkampioen onlangs dat hij de voorkeur geeft aan 'wiel aan wiel racen' omdat je hem hier 's ochtends vroeg voor kan wakker maken.

Hamilton: "Dit is niet het kampioenschap waar ik op had gehoopt. Ik rij nog steeds de ronden die nodig zijn, maar het is geen close battle. Ik hoop echt dat het in de toekomst dichterbij komt."

Geen schaamte

Red Bull-coureur Verstappen, die 77 punten achter Hamilton staat in het kampioenschap op de Brit, zegt echter dat hij het niet erg zou vinden om in de schoenen van de Brit te staan. Verstappen: "Wat kan ik zeggen. Ik zou zeker geen schaamte hebben om in zijn schoenen te staan en te domineren."

"Ik zou liever iedereen voor zijn. Het zou geweldig zijn om in zo'n dominante auto te rijden. Ik zou heel graag elke race winnen met 50 seconden voorsprong", aldus Verstappen.

De kersverse 23-jarige zei dat hij hoopt dat hij dichterbij kan komen als de nieuwe regels voor 2022 geïntroduceerd worden, en dat inhalen ook makkelijker is omdat het momenteel niet mogelijk is om lekker te racen.

"Het beperken van de budgetten helpt niet veel. Het belangrijkste is om de juiste mensen te hebben. Sommige kleine teams denken misschien 'nu hebben we een kans'. Maar als je niet de juiste mensen hebt, sta je toch achter in het veld."