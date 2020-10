McLaren blij met nieuwe Mercedes-neus

McLaren kent dit jaar een zeer goed seizoen en staat derde in het constructeurkampioenschap. Na enkele moeilijke jaren is het topteam van weleer weer terug naar goede tijden en presteert het uitstekend met de Renault-motor achterin. Volgend jaar stapt het team over op Mercedes-motoren en daar bereidt het team zich nu op voor.

Dit jaar zal het team uit Woking de wagen nog meerdere keren updaten. McLaren testte in Mugello ook al een nieuw neus-ontwerp uit, een neus die we ook hebben gezien bij de Mercedes. Dat ontwerp is een stap voorwaarts, zo zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl, die toegeeft dat Racing Point en Renault dit jaar het Britse team zullen uitdagen voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Onlangs begon McLaren met het testen van een nieuwe neus, die meer de vorm heeft van het huidige ontwerp van Mercedes dan de reguliere versie met stompe neus. Tegenover Auto Motor und Sport zegt Seidl: "We wilden er zo snel mogelijk ervaring mee opdoen. Daarom hebben we de eerste delen van het pakket getest zodra ze beschikbaar waren."

"Volgens de resultaten van de windtunnel lijkt de nieuwe neus de juiste weg voorwaarts voor de toekomst. Er zit meer potentieel in het nieuwe concept, waardoor we hopelijk nog meer prestaties uit de auto kunnen halen. We zullen nu geleidelijk meer onderdelen voor dit pakket op de wagen brengen", voegde de McLaren-teambaas toe.