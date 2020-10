Williams bereidt zich voor op budget cap

Dankzij de nieuwe eigenaren van Williams F1 is het voor de legendarische formatie weer mogelijk om financieel te concurreren met de top. De budget cap voor volgend seizoen speelt daarin ook een belangrijke rol. Alle renstallen mogen dan niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven aan het ontwikkelen van de wagen. De grote teams zullen moeten snijden in de kosten. Door deze nieuwe regelgeving kan Williams weer stiekem dromen over de grote successen van weleer.

De toekomst van het Britse team is na enkele moeilijke sportieve en financiële jaren weer rooskleurig. De blik gaat bij de renstal weer vooruit. De pijlen worden volgens teambaas Simon Roberts nu gericht op de aankomende budget cap. De recente kapitaalinjectie zal weinig invloed uitoefenen op de korte termijn. Hij zegt hierover: "We hebben nog vier maanden te gaan en zullen niet veel meer progressie boeken. Voor volgend jaar kunnen we kijken wat we kunnen doen. We zullen het geld zorgvuldig besteden en investeren waar het nodig is."

De nieuwe aerodynamische reglementen voor het jaar daarna biedt nog meer hoop op succes. "Het is een grote stap vooruit", vervolgt Roberts, die kortgeleden de taken overnam van Claire Williams. "Op dit moment kunnen wij nog niet werken aan de wagens voor 2022. Daardoor is het lastig te zien hoe de regels uitpakken, maar de intentie is er. We zien geen enkele reden dat het niet wordt zoals verwacht, onder voorbehoud van enkele onregelmatigheden."

De Williams-teambaas ziet kansen voor andere renstallen om aansluiting te vinden bij de top. "Ik denk dat er veel werk is verzet door de bedenkers van de nieuwe regels. Ze hebben alle mogelijke problemen onderzocht. Onze verwachting is dan ook dat het speelveld dichter bij elkaar komt."

Roberts is geen onbekende in de Formule 1. Hij werkte zo'n zeventien jaar bij McLaren, maakte een kort uitstapje naar Force India in 2009 en keerde toen terug naar McLaren. Sinds begin dit jaar is hij werkzaam bij Williams om de overgangsfase in goede banen te leiden. Hoe lang de teambaas daar actief blijft, is onbekend.