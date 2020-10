Nieuw contract Hamilton eist veel detailwerk en wordt uitgesteld tot na het 2020-seizoen

Lewis Hamilton heeft nog steeds geen contract voor het 2021-seizoen, maar dat lijkt dit seizoen nog niet rond te gaan komen. De Brit eist een miljoenen salaris van het Duitse Mercedes, maar hoeveel precies en wat de opties zijn, moet nog over onderhandeld worden. De kwestie van het aflopende Mercedes-contract van Lewis Hamilton kan dus worden uitgesteld tot na het 2020-seizoen.

De Mercedes-coureur die zesvoudig wereldkampioen is gaf aan dat hij liever niet tijdens de COVID19-crisis aan de tafel moet voor zijn nieuwe contract. Hij voelt zich daar niet goed bij en meent dat het er nu niet de tijd voor is. Maar anderen vermoeden dat hij niet alleen wacht om te zien hoe de toekomst van Mercedes eruit gaat zien met misschien wel een andere eigenaar, maar ook welke rol zijn teambaas Toto Wolff in de toekomst zal krijgen.

Mercedes enige team voor Hamilton

De regerend wereldkampioen zegt dat hij heel graag bij wil tekenen en geen ander team op het oog heeft. "Het is duidelijk dat ik wil doorgaan met het team, maar daar kunnen we later voor gaan zitten", zei Hamilton. "Ik praat met niemand anders."

De Duitse televisiezender RTL, waar veel Nederlanders gratis de Formule 1 kijken, beweert dat de kwestie van het contract van Hamilton is uitgesteld tot na dit seizoen waar we momenteel mee bezig zijn.

Toen hem daarnaar werd gevraagd, zei teambaas Wolff tegen de Duitse tak van SkySports: "Dat kan gebeuren. Dat hebben we in het verleden al gedaan. Ik werk graag met Lewis en ik denk dat het wederzijds is. Zo'n contract vereist veel gedetailleerd werk, dus we willen de tijd nemen om daarnaar te kijken."