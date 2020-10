Vasseur wil nieuw contract Raikkonen niet bevestigen

Frederic Vasseur heeft geweigerd te zeggen of Kimi Raikkonen al een contract heeft getekend om in 2021 bij Alfa Romeo te blijven. Er wordt nu steeds meer verwacht dat de 40-jarige Raikkonen bij het Italiaanse team zal blijven om een ​​ervaren teamgenoot te zijn voor de waarschijnlijke F1-debutant Mick Schumacher.

Geruchten in Sochi gaven aan dat Raikkonen inmiddels een nieuw contract heeft getekend. Tegen Championat zei Vasseur: "Heb ik de geruchten gelezen dat Kimi al getekend heeft? Zeker! Maar twee weken geleden schreven ze over Hulkenberg, drie weken geleden ging het over Perez, vorige week over Vettel. Journalisten kunnen schrijven wat ze willen, maar het heeft geen enkele invloed op mijn beslissing."

Vasseur gaf echter ook toe dat Ferrari in 2021 zeggenschap zal hebben over welke coureur in het tweede stoeltje komt te zitten bij Alfa Romeo: "We hebben geen deadline gesteld. We zullen de komende weken met Kimi praten om te zien wat de volgende stap is die we samen zetten."

"Wat betreft de tweede stoel zullen we discussies hebben met Ferrari en een beslissing nemen in de komende maanden. Er zijn veel goede coureurs beschikbaar, maar allereerst moet ik alles bespreken met de jongens die nu in het team zitten. Ondanks de moeilijke eerste seizoenshelft hebben ze hun werk goed gedaan met teamwork, dat is erg belangrijk voor mij."